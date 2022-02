Mainz (dpa/lrs) - Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den rheinland-pfälzischen Pflegeeinrichtungen gibt es nach Angaben des Sozialministeriums eine sehr hohe Corona-Impfquote. In den Einrichtungen, die ihre Werte übermittelt haben, waren rund 92 Prozent des Personals vollständig geimpft - davon waren wiederum 69 Prozent auch geboostert. Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sind 94,8 Prozent vollständig geimpft - von denen haben wiederum mehr als 88 Prozent eine Booster-Impfung erhalten. Stichtag der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung war der 21. Januar. Rückmeldungen gab es von 426 der 485 Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz.

„Die Zahlen untermauern eine hohe Impfquote in den Pflegeeinrichtungen. Die ganz große Mehrheit unter den Beschäftigten ist sich ihrer Verantwortung bewusst und lässt sich impfen“, sagte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD). Mit diesen Zahlen liege Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich weit vorne. Mit Blick auf die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht zum 15. März erwartet Schweitzer noch steigende Quoten in den Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege. Für das Ende November eingeführte Impf-Monitoring fragt das Ministerium die Zahlen alle zwei Wochen ab.