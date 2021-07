Bad Breisig (dpa/lrs) - Ein Segelflieger ist in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) aus unbekannter Ursache beim Landeanflug auf den Flugplatz Mönchsheide abgestürzt. Der 60 Jahre alte Pilot konnte sich am Samstag nach Angaben der Polizei aus dem Flugzeug befreien und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen waren nicht in dem Segelflugzeug. An dem Flugzeug entstand nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.

