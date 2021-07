Bad Breisig (dpa/lrs) - Ein Segelflieger ist in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) aus unbekannter Ursache abgestürzt. Der Flieger stürzte nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in ein Waldstück in der Nähe des Flugplatzes Mönchsheide. Der Pilot konnte sich demnach aus dem Flugzeug befreien und erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Weitere Menschen waren nicht in dem Segelflugzeug.

© dpa-infocom, dpa:210703-99-248817/2