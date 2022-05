Nach einem Unfall mit einem Kirmes-Fahrgeschäft in Altenkirchen im Westerwald haben sich inzwischen sechs Leichtverletzte bei der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte sich am vergangenen Freitagabend auf dem Maimarktrummel ein Tragbolzen an dem Fahrgeschäft «American Trip» gelöst. Die Gondel samt 16 Fahrgästen sei deshalb auf eine Plattform aufgeschlagen.

Altenkirchen (dpa/lrs) - Die Polizei sei erst rund eine Stunde später eingeschaltet worden, nachdem eine junge Frau über Schmerzen geklagt hatte, hieß es. Ein Gutachter soll nun die genaue Ursache für den Unfall klären, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mitteilung Polizei