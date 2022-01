Lambsheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 61 nahe Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sind sechs Menschen verletzt worden. Am Sonntagmittag war ein 61-Jähriger in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs, als er vermutlich wegen eines Bremsmanövers mit drei weiteren Autos zusammenstieß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, eine Person davon schwer. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei der Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und dadurch zu einem kilometerlangen Rückstau.