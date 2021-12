Weißenthurm (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern im Landkreis Mayen-Koblenz sind am Mittwochnachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Feuerwehrmann. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Brand aus zunächst unbekannten Gründen in einem abgeschlossenen Kellerraum in einem der Häuser in Weißenthurm ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich weiter aus, so dass mehrere Menschen ihre Wohnungen zunächst nicht mehr verlassen konnten. Durch einen Verbindungsgang habe sich der Qualm dann auch auf das benachbarte Mehrfamilienhaus ausgebreitet.

Sechs Anwohner musste die Feuerwehr über eine Drehleiter von Balkonen retten, weitere zehn Personen seien von der Feuerwehr über Fluchtwege in Sicherheit gebracht worden. Die sechs Leichtverletzten wurden zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht. Während des Einsatzes wurde der Bereich um die Häuser weiträumig abgesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Der Schaden an den beiden Häusern durch das Feuer und die Rauchgase wurde auf einen fünf- bis sechsstelligen Betrag geschätzt. Neben rund 70 Einsatz- und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.