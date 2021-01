Ein Einfamilienhaus im Eifel-Ort Nachtsheim geht in Flammen auf. Sechs Menschen können sich noch aus dem Feuer retten, das Haus jedoch ist nach stundenlangen Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Nachtsheim (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Mayen-Koblenz sind sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in dem Haus in Nachtsheim ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner, eine fünfköpfige Familie sowie ein Gast, konnten sich lebend vor den Flammen retten. Sie erlitten Rauchvergiftungen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zwei Menschen sprangen auf der Flucht vor dem Feuer aus dem Fenster.

Die Ursache des Feuers war noch unklar. Für Brandstiftung spricht laut Polizei nichts, die Ermittlungen laufen. Rund 100 Einsatzkräfte waren dem Sprecher zufolge bis in die Morgenstunden des Montags im Einsatz. Das Dach habe teilweise abgedeckt werden müssen, um die letzten Glutnester zu löschen. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 300 000 Euro.