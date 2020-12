Braubach (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) mit mehreren beteiligten Fahrzeugen wurden sechs Menschen verletzt - darunter zwei Kleinkinder. Ein Mann war am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 42 auf gerader Strecke nach ersten Erkenntnissen leicht alkoholisiert mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Dort sei er mit einem Wagen, in dem eine Familie saß, frontal zusammengestoßen. Dieser wiederum kollidierte mit einem dritten Auto.

Die Mutter, die Beifahrerin war, musste aus ihrem Wagen geschnitten werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Vater und die beiden Kleinkinder blieben leicht verletzt. In dem dritten Auto saß eine Schwangere. Sie sowie der Unfallverursacher wurden nach Angaben eines Sprechers nur leicht verletzt.