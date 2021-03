Mainz (dpa/lrs) - Sechs statt fünf Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag: Die Verwaltung muss Räume neu verteilen und Platz für die sechs Abgeordneten der Freien Wähler schaffen. «Die in den Liegenschaften des Landtags zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten reichen nach einer ersten Prüfung grundsätzlich aus», sagte Landtagssprecher Marco Sussmann in Mainz. Dies gelte sowohl für das Abgeordnetenhaus, in dem die Parlamentarier ein Büro mit Küchenzeile und Klapp-Bett zur Verfügung haben, als auch für Besprechungs- und Büroräume. Die Zahl der Abgeordneten sei ja nicht über 101 gestiegen.

Mainz (dpa/lrs) - Sechs statt fünf Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag: Die Verwaltung muss Räume neu verteilen und Platz für die sechs Abgeordneten der Freien Wähler schaffen. „Die in den Liegenschaften des Landtags zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten reichen nach einer ersten Prüfung grundsätzlich aus“, sagte Landtagssprecher Marco Sussmann in Mainz. Dies gelte sowohl für das Abgeordnetenhaus, in dem die Parlamentarier ein Büro mit Küchenzeile und Klapp-Bett zur Verfügung haben, als auch für Besprechungs- und Büroräume. Die Zahl der Abgeordneten sei ja nicht über 101 gestiegen.

Die Landtagsverwaltung werde mit allen sechs Fraktionen Kontakt aufnehmen und über die Raumverteilung sprechen. Mit größeren Umbauten sei nicht zu rechnen.

Der neue Landtag soll sich am 18. Mai konstituieren. Geplant ist dies als die erste Sitzung im historischen Deutschhaus, dessen rund 67 Millionen Euro teure Sanierung bis dahin abgeschlossen sein soll. Zuletzt hatte das Parlament dort im Dezember 2015 getagt. Allerdings könnten es die Pandemie-Regeln notwendig machen, dass die Abgeordneten erneut in der Rheingoldhalle tagen müssen, wie Sussmann sagte.

Die Sanierung jedenfalls ist bald abgeschlossen: Das Landtagsgebäude befinde sich gegenwärtig in der Fertigstellungs- und Ausbauphase. „Insbesondere der Innenausbau im Restaurant, im Plenarsaalbereich und in den Kavalierbauten ist weit fortgeschritten.“ Die Heizungsanlage ist schon in Betrieb, der erforderliche Probebetrieb der übrigen Technik werde Zug um Zug nach deren Einbau gestartet.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-868660/2