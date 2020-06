Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich am Dienstag um neun auf 2746 erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 169 (Stand: 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Von den nachweislich Infizierten im Saarland gelten insgesamt 2524 (Vortag: 2522) Personen als geheilt. Von den Erkrankten werden 27 stationär behandelt, 5 von ihnen intensivmedizinisch. Basis der Zahlen sind Angaben der Gesundheitsämter der Landkreise an das Ministerium.