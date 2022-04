Nach gemeinsamen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft hat die Polizei in Bad Kreuznach sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 46 Jahren sind nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte. Bei einem Zugriff auf einem öffentlichen Parkplatz am Montag hätten die Beamten 20,5 Kilogramm Amphetamin sichergestellt.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Die Ermittler fanden bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Kirn, Bad Kreuznach und im Raum Aachen weitere 1,2 Kilogramm Amphetamin, 660 Gramm Marihuana, 123 Gramm Haschisch, 202 Gramm Ecstasy und 600 Gramm Streckmittel, wie es hieß. Neben den illegalen Drogen seien auch diverse Hieb- und Stichwaffen sichergestellt worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an.

Mitteilung Polizei