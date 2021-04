Mainz (dpa/lrs) - Sechs Kreise in Rheinland-Pfalz erproben von kommendem Montag an die Luca-App für die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen. Dies sei eine Voraussetzung, um Modellregion zur behutsamen Öffnung im Lockdown zu werden, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Andere Kritierien seien eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 und ein regional wirksames und nachweisbares Schnelltestkonzept. Zur Luca-Modellregion werden nun zunächst die Kreise Bad Dürkheim, Westerwald, Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach und Ahrweiler.

Ziel ist es, Kontakte für den Fall einer Coronavirus-Ansteckung lückenlos zu dokumentieren. Wer sich die kostenlose App herunterlädt, gibt einmalig seine Kontaktdaten an und kann dann etwa im Restaurant sein Smartphone vorzeigen, die Daten werden verschlüsselt erfasst und im Infektionsfall dem Gesundheitsamt elektronsich übermittelt, wie der Kreis Bad Dürkheim erläuterte.

