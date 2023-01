Mainz (dpa/lrs) - Sechs Klimaaktivisten haben am Montagmorgen in Mainz auf der Alicenbrücke am Hauptbahnhof demonstriert. Einige von ihnen hätten sich auf den Asphalt geklebt, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Aktion habe gegen 8.45 Uhr begonnen und zunächst zu einem leichten Rückstau im Berufsverkehr geführt.