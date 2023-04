Der Sänger der Rockgruppe Scorpions («Wind Of Change»), Klaus Meine, hat den rheinland-pfälzischen Musikproduzenten Conny Plank als wegweisend für die spätere Weltkarriere gewürdigt. «Es war wichtig, als damals unbedarfte Band einen so erfahrenen Toningenieur zu treffen, der uns auf dem Weg in die Professionalität begleitet hat», sagte Meine der Deutschen Presse-Agentur. Plank sei «ein großartiger Typ» gewesen. «Mit ihm hat die Studioarbeit Spaß gemacht. Er war sehr inspiriert und hat uns Selbstvertrauen gegeben.»

Mainz (dpa/lrs) - Plank (1940-1987) aus Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) produzierte 1971 in Hamburg die erste Scorpions-LP «Lonesome Crow». Es war der Start einer bis heute andauernden internationalen Karriere der Band. Mit der neuen Platte «Rock Believer» im Gepäck starten die Scorpions am Samstag (8. April) in Südamerika eine Tour. Sie kommen auch nach Deutschland - zum Beispiel am 16. Mai nach Mannheim.

«Als wir damals ein Album machen wollten, sind wir auf Conny gestoßen, der sofort angetan war», erzählte Meine. «Wir waren eine ganz junge Band, die nur Konzerte in kleinen Clubs gespielt hat und sonst im Übungskeller war und Matratzen gesammelt hat, um den Raum abzudämmen - so auf dem Niveau.» Plank habe dann auch den Vertrag mit einer Plattenfirma klargemacht. «Er steht also ganz am Anfang der langen Scorpions-Geschichte.»

Dass es ohne den Pfälzer völlig anders mit der Band gelaufen wäre, denkt Meine nicht. «Conny war zweifellos sehr wichtig für uns. Wir hätten aber sicher unseren Weg gesucht.» Plank schrieb als Produzent Pop-Geschichte und arbeitete auch mit Bands wie Kraftwerk zusammen.

