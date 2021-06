Dernbach (dpa/lrs) - Bei einem Motorradunfall auf der A3 in Höhe des Autobahndreiecks Dernbach (Westerwaldkreis) ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 48-jährige Motorradfahrer am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Fahrer blieb regungslos auf der Fahrbahn liegen. Fünf Soldaten des 2. Sanitätsregiment «Westerwald/Rennerod», die mit ihrem Dienstfahrzeug auf der Autobahn unterwegs waren, zogen den Motorradfahrer von der Fahrbahn und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 48-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Autobahn war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

