Trier (dpa/lrs) - Ein quer stehender Schwertransporter hat auf der Autobahn 1 zwischen Mehring und Reinsfeld (Landkreis Trier-Saarburg) die Fahrspuren blockiert und könnte damit für massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr sorgen. In Richtung Saarbrücken sei die Autobahn auch am Freitagmorgen weiter voll gesperrt, in Richtung Trier sei nur eine Fahrspur befahrbar, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bergungsarbeiten könnten noch voraussichtlich bis 9.00 Uhr dauern.

Der Tieflader sei in der Nacht auf Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Danach sei er mit der Leitplanke kollidiert und quer zum Stehen gekommen. Die Schutzplanke wurde durch den Aufprall stark beschädigt und ragte auf die linke Spur der Gegenfahrbahn, hieß es weiter. Fahrzeugteile waren auf beiden Fahrbahnen verteilt. Fahrer und Beifahrer des Lastwagens wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-42962/2