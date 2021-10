Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der A8 beim Autobahnkreuz Saarbrücken sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 29-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Wagen in Richtung Saarlouis unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Zuerst krachte er in die Leitplanke, dann fuhr das Auto quer über die Fahrbahn und blieb auf der Überholspur liegen. Dort fuhr ein 39-Jähriger, der mit seinem Auto gerade einen Laster überholte, frontal in den Unfallwagen. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin im zweiten Auto wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

