(Aktualisiert, 11.20 Uhr) Nach einem Mix aus Sonne und Wolken am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland besteht am Montagmittag örtlich wieder Unwettergefahr.

Erste #Gewitter sind bereits unterwegs. Der Schwerpunkt liegt aber am Nachmittag und Abend. Dann drohen in den schraffierten Gebieten (das ist die Vorabinformation) #Unwetter mit teils orkanartigen #Böen, heftigem #Starkregen und größerem #Hagel. /V pic.twitter.com/zIa5TETOal — DWD (@DWD_presse) May 23, 2022

Ab zirka 13 Uhr wird es am Montagmittag ernst, wie Wetterexperte Christian Müller von Klima-Palatina in Maikammer berichtet. Die Unwetterlage ziehe von Südwesten herkommend auf und gelte flächendeckend für die Pfalz. Es werde vermutlich lokale Schwerpunkte geben, aber wo das Unwetter sich genau entlädt, sei nicht zu hundert Prozent vorhersagbar. "Es trifft nicht alle, aber wenn, dann muss mit massiven Auswirkungen gerechnet werden", so Müller. Schwere Gewitter sind möglich. Dabei muss mit Starkregen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Auch Hagel kann dazu kommen. Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gehen von bis zu drei Zemtimeter großen Hagelkörnen aus. Ebenfalls sind schwere Sturmböen bis orkanartige Böen zwischen 95 und 110 km/h drin. Eine generelle Entwarnung erwartet Christian Müller erst gegen 21 Uhr abends.

Tornados "nicht augeschlossen"

Auch können Tornados nicht ausgeschlossen werden, die "meteorologischen Zutaten" seien gegeben. Doch die Wahrscheinlichkeit sei gering, so Müller. Zu den "Zutaten" gehörten relative hohe Temperaturen am Boden, kältere, aus der Höhe einströmende Luft, starke Auf- und Abwinde, eingelagerte Gewitterzellen, und die Sonne, die der Wetterlage zusätzlich Energie liefere. "So ein Tornado ist eine zeitlich und örtlich sehr begrenzte Sache", sagt der Klimaexperte. Ein Tornado dauere im Durchschnitt zehn bis 30 Minuten. Die Geschwindigkeit eines Tornados fange bei 130 km/h an.

Grundsätzlich gelte bei einer Unwetterwarnung, alle Gegenstände im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse zu sichern oder ins Haus zu holen.

Der Dienstag wird laut DWD bewölkt und zeitweise schauerartig mit verstärktem Niederschlag. Im Laufe des Tages nehmen die Schauer jedoch ab. Die Temperaturen kühlen leicht ab und erreichen Werte zwischen 17 und 22 Grad und 16 Grad im höheren Bergland. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich frei von Niederschlag.