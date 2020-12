Düsseldorf (dpa) - Zwei von drei deutschen Vereinen haben in der Tischtennis-Champions-League das Viertelfinale erreicht. Gastgeber Borussia Düsseldorf gewann am Sonntag bei dem Turnierformat in der eigenen Halle auch sein drittes Gruppenspiel gegen Dekorglass Dzialdowo aus Polen mit 3:2 und trifft nun in der ersten K.o.-Runde am Dienstag (17.00 Uhr) auf Sporting Lissabon. Der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken bekam nach seinem 3:2-Sieg zum Vorrunden-Abschluss gegen AS Pontoise-Cergy einen weiteren französischen Gegner zugelost: GV Hennebont (Dienstag, 20.30 Uhr), gegen den der FCS 2019 das Finale des ETTU-Pokals verlor. Das ergab die Auslosung am Abend.

Bundesligist Post SV Mühlhausen hat die Qualifikation für das Viertelfinale dagegen verpasst. Die Thüringer verloren am Sonntag ihr entscheidendes Gruppenspiel gegen Bogoria Grodzisk aus Polen mit 2:3.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison in diesem Jahr statt über mehrere Monate verteilt in nur acht Tagen als Turnier ausgespielt. 15 Teams nehmen daran teil. Die beiden Erstplatzierten jeder Vorrunden-Gruppe zogen am Wochenende in das Viertelfinale ein.