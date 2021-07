Mainz (dpa) - Robin Quaison stürmt künftig in Saudi-Arabien für den Erstligisten Al-Ettifaq. Der 27 Jahre alte Schwede, der seinen ausgelaufenen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nicht verlängert hatte, unterschrieb bei seinem neuen Arbeitgeber einen Kontrakt bis Sommer 2024. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 30-malige schwedische Nationalspieler war 2017 von US Palermo zu den Mainzern gewechselt und absolvierte für die Rheinhessen 123 Bundesligaspiele, in denen er 31 Tore erzielte.

