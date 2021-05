Das Reichsflaggen-Verbot des Innenministers ist ein Misserfolg. Aber vielleicht bewahrt ihn der vor einer noch größeren Peinlichkeit.

Was haben ihn Parteifreunde dafür bejubelt. Per Erlass wollte der Landes-Innenminister im vergangenen Oktober bewirken, dass die bei Rechtsextremen so beliebten Reichsflaggen nicht mehr gezeigt werden dürfen. Der Südpfälzer Alexander Schweizer, da noch SPD-Fraktionschef im Landtag, erklärte daraufhin in gewohnt markigem Ton: „Ich danke Roger Lewentz für sein schnelles und konsequentes Handeln.“ Denn: „Das unerträgliche Symbol der Demokratiefeinde wird damit endgültig aus der Öffentlichkeit verschwinden.“

Gemessen an diesem Maßstab, hat sich Lewentz’ Fahnenbann als peinlicher Fehlschlag erwiesen. Sein Erlass ermöglicht es den Behörden zwar tatsächlich, gegen in Hinterhöfen oder Schrebergärten gehisste Banner vorzugehen. Bei Demonstrationen hingegen können Neonazis die vermeintlich verfemten schwarz-weiß-roten Stoffstücke weiterhin schwenken, wenn sie dafür nur die passende Begründung finden. Aber vielleicht hat diese Schlappe dem Innenminister sogar eine noch größere Peinlichkeit erspart.

Denn wenn sie ihre geliebten Reichsflaggen tatsächlich nicht mehr verwenden könnten, würden viele Rechtsextremisten eben umso eifriger mit schwarz-rot-goldenen Fahnen aufmarschieren. Womit dieser Farbkombination verstärkt widerführe, was ihr ohnehin schon droht – und was Lewentz vor ein paar Monaten als den Grund für seinen Versuch eines Schwarz-weiß-rot-Verbots angeführt hat: dass sie „zunehmend als Provokation oder gar unter aggressiven Begleitumständen verwendet“ wird.

Dann aber würde sich garantiert jemand finden, der Lewentz zur Konsequenz mahnt und von ihm auch ein Verbot der Bundes- und Landesfarben fordert.