Für Trainer Dirk Schuster zählt mit dem 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga trotz 29 Punkten und Tabellenplatz vier nach der Vorrunde weiter nur der Klassenerhalt. «Wir sind froh, dass wir diese 29 Punkte geholt haben, sind aber geerdet und bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Es wird sich überhaupt nichts an unserem Ziel ändern», sagte Schuster in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin optimistisch, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Alles andere ist realitätsfern.»

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Schuster hatte die Pfälzer im Mai unmittelbar vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden übernommen und mit dem viermaligen deutschen Meister den Zweitliga-Aufstieg geschafft. Ungeachtet der starken Hinrunde gebe es für Übermut aber keinen Anlass. „Die Tabelle sieht derzeit für uns gut aus, aber es ist erst die Hälfte der Saison gespielt. Da wird sich noch viel bewegen“, prophezeite der gebürtige Chemnitzer. „Wir haben gleich vor dem ersten Training der Wintervorbereitung klipp und klar angesagt, was uns in der Rückrunde erwartet. Kein Gegner wird uns mehr als Underdog sehen.“

Ein großes Lob verteilte Schuster an die Fans. Kaiserslautern hat nach dem Hamburger SV den zweitbesten Zuschauerschnitt in der Liga und wird zu Auswärtsspielen regelmäßig von tausenden Anhängern begleitet. Es sei Weltklasse, was „auf dem Betzenberg und auch auswärts abgegangen ist“, sagte der FCK-Trainer, der am Donnerstag seinen 55. Geburtstag feiert. Dafür hat er nur einen Wunsch: „Ich will gesund bleiben.“

