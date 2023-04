Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine Kehrtwende: Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen hat sich die CDU in Rheinland-Pfalz für eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht ausgesprochen. Doch das Mainzer Bildungsministerium will am Unterrichten vor Ort festhalten.

Die CDU-Landtagsfraktion fordert die Abkehr von der bisherigen Linie der rheinland-pfälzischen Landesregierung und der Mehrzahl der Bundesländer, in allen Schulen möglichst lange Präsenzunterricht