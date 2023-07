Wegen zwei Fällen von Atemwegsreizungen ist am Freitag in Trier ein Schulgebäude evakuiert worden. Eine Schülerin und eine Lehrerin der Integrierten Gesamtschule (IGS) hätten über eine Reizung der Atemwege geklagt, teilte die Stadt Trier mit. Die beiden seien zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Weitere Betroffene gab es nicht.

Trier (dpa/lrs) - Nach Angaben der Stadt soll ein unbekannter Geruch aus einer Toilette in dem Altbau die Atemwegsreizung ausgelöst haben. Gezogene Luftproben aus den Räumen würden derzeit von einem Fachlabor analysiert. Ein Ergebnis stehe noch aus, teilte die Stadt mit.

Rund 240 Schülerinnen und Schüler waren am Vormittag aus dem betroffenen Gebäude evakuiert worden. Sie wurden in einem anderen Gebäude betreut, der Unterricht fiel aus. Im Einsatz waren 55 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Nach derzeitigem Stand sollen die Räumlichkeiten am Wochenende verschlossen und am Sonntag erneut von der Feuerwehr begutachtet werden. Falls es keine Rückstände geben sollte, könne voraussichtlich der Unterricht am Montag wieder ganz normal wieder in dem Gebäude ablaufen, hieß es.