Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sollen möglichst noch vor den Sommerferien alle Kinder und Jugendlichen wieder zurück in die Schulen kehren können. Das sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz in Saarbrücken. Natürlich müsse es dabei noch zu Einschränkungen kommen: Dies bedeute, «dass nicht alle zu 100 Prozent zum gleichen Zeitpunkt» in der Schule seien, sondern zwischen einem digitalen und einem Präsenzangebot der Jahrgänge gewechselt werde. Offen sei noch, ob es dabei einen wöchentlichen oder tageweisen Wechsel gebe.

Laut Streichert-Clivot sollen die weiteren Schritte bei der Bund-Länder-Schalte der Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besprochen werden.

Ihr Ziel sei es zudem, sofern die Umstände es zuließen, bis zu den Sommerferien auch zu einem «geregelten, möglichst regulären Betrieb der Kitas» zurückzukommen, so die Ministerin. «Familien dürfen nicht auf Dauer Leidtragende der Corona-Krise werden.» Es sei richtig gewesen, die Kitas und Schulen zu schließen. Genauso richtig sei es jetzt aber auch, sie nun vorsichtig und schrittweise wieder zu öffnen. »Wir merken, dass sie nicht nur als Orte der Betreuung gebraucht werden, sondern auch als Orte der Bildung extrem wichtig sind», sagte sie.

Die bisherigen Erfahrungen in der Corona-Krise hätten gezeigt, dass nicht alle Schüler ohne weitere Unterstützung von den Angeboten für das Lernen zuhause profitieren konnten. Schulen sollen daher ab sofort auch besondere pädagogische Förderangebote und Sprachförderung in Präsenzform anbieten können. Darüber hinaus kündigte die Bildungsministerin an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um mit Geld des Bundes und aus dem Digitalpakt digitale Endgeräte anzuschaffen und den Schülern über Leihverträge zur Verfügung zu stellen.

Aktuell befänden sich 1786 Schüler und 3783 Kinder in der Notbetreuung. Diese sei seit dem 28. April ausgeweitet worden. In einem nächsten Schritt solle geprüft werden, wie die maximale Gruppengröße von fünf auf zehn stufenweise erweitert werden könne, um dem zunehmenden Bedarf zu entsprechen.