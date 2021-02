Prüm (dpa/lrs) – Wegen tierischer Eindringlinge muss eine Schule in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) für zwei Wochen schließen. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, hätten Mäuse mehrere Räume befallen. Die kleinen Nagetiere seien bereits Anfang Februar entdeckt worden, sie hätten sich trotz Bekämpfung immer weiter ausgebreitet. Auch das häufigere Lüften der Räume könnte laut Kreisverwaltung zum Befall geführt haben. Die Notbetreuung und der am Montag (22.02.) beginnende Wechselunterricht werden demnach in eine Realschule verlegt, die noch keinen Präsenzunterricht macht.

© dpa-infocom, dpa:210218-99-496783/2