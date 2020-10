Mainz (dpa) - Die Corona-Pandemie verschärft nach Einschätzung des Caritasverbands die Verschuldung privater Haushalte. Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Caritasverbands unter 90 Beratungsstellen habe ergeben, dass mehr als jede dritte Schuldnerberatung einen höheren Zulauf als im Herbst vergangenen Jahres verzeichne, teilte der Caritasverband im Bistum Mainz am Mittwoch mit.

«Auch in unseren sieben Beratungsstellen in Hessen und Rheinland-Pfalz beobachten wir einen erhöhten Andrang und neue Gruppen von Ratsuchenden», erklärte der Mainzer Caritas-Referent Georg Wörsdörfer. Auch Klein- und Solo-Selbstständige sowie Beschäftigte in Kurzarbeit gerieten in finanzielle Schwierigkeiten. «Wir gehen davon aus, dass sich die Situation 2021 noch verschärft.»

Bislang könne nur etwa jeder fünfte der rund sieben Millionen überschuldeten Haushalte in Deutschland beraten werden, erklärte Wörsdorfer. Bereits vor der Pandemie sei die Schuldnerberatung an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Der Caritasverband fordert daher ein im Sozialrecht verankertes Recht auf Schuldnerberatung für alle.

Die Caritas macht zurzeit mit «Armutswochen» an vielen Orten auf Armut und Verschuldung aufmerksam. Auftakt war der Tag der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Armut am vergangenen Samstag. Die Aktionswochen dauern bis zu dem von Papst Franziskus ausgerufenen Welttag der Armen am 15. November.