Das Mainzer Innenministerium hat den rheinland-pfälzischen Kommunen am Mittwoch grünes Licht für neue Schulden gegeben. Einzige Voraussetzung: Sie müssen durch die Corona-Krise verursacht sein. Damit werde „die seit vielen Jahren aufsichtlich geduldete rechtswidrige Aufnahme von Liquiditätskrediten ohne weitere Auflagen fortgeschrieben“, kritisiert der Landesrechnungshof auf Anfrage.

Im Winter hatte der Rechnungshof Druck gemacht. Noch vor der Verabschiedung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2020 schickte Rechnungshofpräsident Jörg Berres dem Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel einen blauen Brief: Wenn der Stadtrat einen unausgeglichenen Haushalt beschließe, wäre dies rechtswidrig. Dann habe der OB keine Wahl, müsse er den Etatbeschluss aussetzen. Ähnlich verfuhr der Rechnungshof bei fünf weiteren Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Lewentz: Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern

Innenminister Roger Lewentz zog am Donnerstag in einem Rundschreiben an Kommunalverwaltungen und Aufsichtsbehörden die Reißleine: „Die kommunalen Haushalte stehen durch die Folgen der Corona-Pandemie unter erheblichem Druck.“ Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Städte und Kreise in dieser Krise zu sichern, weist der Minister „unter anderem die Kommunalaufsichtsbehörden“ an, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 keine Umlage- oder Grundsteuererhöhungen mehr zu fordern.

Außerdem sollen es die Aufsichtsbehörden dulden, wenn durch die Corona-Pandemie „der gesetzlich gebotene Haushaltsausgleich nicht erreicht wird“. Um ihre Zahlungsfähigkeit zu erhalten, dürfen die Kommunen auch den Höchstbetrag der Liquiditätskredite anheben. Die Aufsichtsbehörde solle bei der Prüfung dieser Anhebung in Anbetracht der besonderen Umstände „großzügige Maßstäbe“ anlegen.

Landkreistag: Nur „eine gewisse Klarheit“

Das Lewentz-Rundschreiben „schafft eine gewisse Klarheit im Umgang mit den Kosten der Corona-Pandemie – mehr aber nicht“, reagiert der Landkreistag. Denn damit werde keineswegs ersichtlich, wie die Haushaltsführung auf längere Sicht von der Aufsicht begleitet werde. Klar ist für den Landkreistag auch, dass es mit der angekündigten Zuweisung des Landes von 100 Millionen Euro an die Kommunen zur Bewältigung der Corona-Krisensituation nicht getan ist.

„Haushaltsdefizite sind insbesondere in Krisenzeiten auf das unabdingbare Maß zu reduzieren, indem Ausgaben überprüft, auf künftige Jahre verschoben oder eingespart werden beziehungsweise vertretbare Einnahmeverbesserungen vorgenommen werden“, sagt dagegen der Landesrechnungshof in Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ zum Lewentz-Rundschreiben. Aus seiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn mit den Erkenntnissen der Steuerschätzung im Mai die bisherigen Haushalte im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung nochmals auf den Prüfstand gestellt würden. Ferner sollte vergleichbar zur Schuldenregel des Landes eine krisenbedingte Neuverschuldung zügig zurückgeführt werden, um künftige Generationen nicht zusätzlich zu belasten. „Hinweise hierzu fehlen.“

Rechnungshof: Defizitäre Etats bleiben rechtswidrig

Im Übrigen, so die Speyerer Rechnungsprüfer, ändern weitere Lockerungen der kommunalaufsichtlichen Praxis nichts an der Geltung der gesetzlichen Vorschriften über den Haushaltsausgleich. Verstöße dagegen „bleiben auch dann rechtswidrig, wenn sie von der Aufsicht nicht geahndet werden“.