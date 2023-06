Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Art und Weise, wie die rheinland-pfälzische Landesregierung und die Schulbehörde den Mangel an Förderschullehrkräften in Mainz und Umgebung zum nächsten Schuljahr beheben wollen, sorgt weiter für Wirbel in der Pfalz. Offenbar ist der so groß, dass hinter den Kulissen nun an Änderungen der Pläne für das kommende Schuljahr gearbeitet wird. Eine neue Variante betrifft auch Ludwigshafen.

An Lehrern und Lehrerinnen fehlt es überall in Rheinland-Pfalz. Ein Teil des Problems dabei ist der Mangel an Lehrkräften, die Sonderpädagogik studiert haben