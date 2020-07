MAINZ. Die Landesregierung hebt in Rheinland-Pfalz weitere Beschränkungen auf, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen worden waren. In der Gastronomie ist jetzt auch der Thekenbetrieb wieder erlaubt. Die Neuregelungen treten am Mittwoch in Kraft.

Bei der Wiedereröffnung der Gastronomie nach dem Lockdown am 13. Mai war zunächst der Thekenbereich für Gäste komplett tabu, die Bedienung erfolgte ausschließlich am Tisch. Damit war auch keine Selbstbedienung möglich, wie sie beispielsweise in vielen Pfälzerwald-Hütten praktiziert wird. An diesen Auflagen gab es aus der Gastronomie-Branche erhebliche Kritik, ab dem 27. Mai ließ das Land dann auch wieder den Verkauf und die Abgabe von Speisen und Getränken an Theken zu.

Die Neuerungen

Untersagt war aber bisher weiterhin der Aufenthalt von Gästen an der Theke – das betraf unter anderem Stehkneipen, Bars und Schankwirtschaften. Ab Mittwoch fällt auch diese Beschränkung: Der Aufenthalt von Gästen am Tresen und der Thekenbetrieb sei unter Beachtung der geltenden Abstands- und Kontakterfassungsregelungen erlaubt, teilte am Dienstag das Sozialministerium in Mainz mit. Weitere Neuerung: Die Begrenzung der Öffnungszeiten auf 5 bis 24 Uhr, sofern nicht aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen ohnehin andere Beschränkungen bestanden, wird aufgehoben. Es gelten die Sperrzeiten wie vor der Pandemie.

Lockerungen auch im Sport und für Kitas

Neben dem Training ist jetzt auch im Kontaktsport der Wettkampf in kleinen Gruppen wieder möglich. Dabei gilt die Pflicht zur Erfassung der Kontakte. Damit sei die übliche Saisonvorbereitung und der Spielbetrieb in Sportarten wie Fußball, Handball und Volleyball wieder möglich, teilte das Innenministerium mit.

In den Kitas des Landes gilt von August an wieder der Regelbetrieb. Der Übergang vom gegenwärtigen eingeschränkten Betreuungsangebot in den Regelbetrieb ist bereits ab Mittwoch möglich.

Corona-Ausbruch im Kreis Neuwied

In Rheinland-Pfalz sind unterdessen landesweit weitere 36 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle lag damit am Dienstag bei 7209 (Stand 10.30 Uhr), wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Aktuell sind 248 Menschen im Bundesland infiziert. Im Kreis Neuwied hat ein infizierte Reiserückkehrer mindestens neun Personen angesteckt. Bei sechs Personen des familiären Umfeldes und drei weiteren Bekannten wurde eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen.

„Dass ausgehend von einem einzigen Menschen (bisher) neun weitere Menschen infiziert werden, zeige wie hoch ansteckend das Corona-Virus ist, wie schnell aus „infektionsfrei“ dann „infiziert“ werde, sagte der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach (CDU). Es sei unbedingt notwendig, dass bei einer Reiserückkehr das Gesundheitsamt informiert und die Quarantäne eingehalten werde. Nach einem Bericht des SWR war der Mann aus familiären Gründen in ein Risikogebiet gereist.