Mainz (dpa) - Die mit 50.000 Euro dotierte Literaturauszeichnung Joseph-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Der 63-Jährige werde für sein literarisches Gesamtwerk geehrt, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur am Donnerstag in Mainz mit. Ott zähle zu «den intellektuell und sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation».

Der im baden-württembergischen Ehingen geborene Autor hat bereits mehrere Preise für seine Werke gewonnen. Verfasst hat er unter anderem die Romane „Die Auferstehung“, „Und jeden Morgen das Meer“ und „Hölderlins Geister“. Der von der Akademie und der Stiftung Joseph Breitbach verliehene Preis soll Ott am 17. September im Theater Koblenz überreicht werden. Als Laudator ist der „FAZ“-Mitherausgeber Jürgen Kaube vorgesehen.

Der Joseph-Breitbach-Preis ist nach dem deutsch-französischen Schriftsteller und Publizisten (1903-1980) aus Koblenz benannt, der von 1929 an überwiegend in Frankreich lebte. Die Auszeichnung erhielten zuvor schon Schriftsteller wie Arno Geiger, Navid Kermani, Brigitte Kronauer, Ilse Aichinger, Ingo Schulze, Dieter Wellershoff, Herta Müller, Raoul Schrott oder Ursula Krechel. Zuletzt wurde die Autorin Nora Bossong geehrt.

