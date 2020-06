Frankfurt (dpa) - Sportvorstand Rouven Schröder vom 1. FSV Mainz 05 hat Gedanken an das schwere Restprogramm in der Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. «Frankfurt ist heute unser Spiel, das Restprogramm interessiert mich jetzt gar nicht», sagte Schröder am Samstag vor dem Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt am Samstag im TV-Sender Sky auf eine entsprechende Frage. Die Mainzer spielen noch gegen den FC Augsburg, bei Borussia Dortmund, gegen Werder Bremen und in Leverkusen. Über die kommenden Gegner werde man «dann ab morgen» sprechen, sagte Schröder. Vor dem 30. Spieltag und dem Duell mit der Eintracht lagen die Mainzer mit 28 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.