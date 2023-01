Der Mainzer Spezialglashersteller Schott stellt heute (10.30 Uhr) seine Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Für das Ende September 2022 abgelaufene Geschäftsjahr hatte Schott ein Wachstum von drei bis fünf Prozent angepeilt. Die Investitionen sollten um weitere 30 Prozent auf die Rekordsumme von 450 Millionen Euro steigen. Ob diese Ziele erreicht wurden, wird bei der Vorlage der neuen Geschäftszahlen zu sehen sein. Wichtiges Thema in dem Unternehmen war in den vergangenen Monaten der Einsatz von Wasserstoff in der energieintensiven Glasherstellung.

Mainz (dpa/lrs) - Im Geschäftsjahr 2020/21 hatte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro steigern können und damit die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Der Konzernjahresüberschuss war um 45 Prozent auf 289 Millionen Euro gestiegen.

