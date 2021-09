Berlin (dpa) - Vizekanzler Olaf Scholz hat sich erschüttert über den tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer im Streit um die Maskenpflicht gezeigt. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen des Mordopfers, teilte der SPD-Kanzlerkandidat am Dienstag auf Twitter mit. «Es erschüttert mich sehr, dass jemand getötet wird, weil er sich und andere schützen wollte», betonte Scholz. «Wir müssen uns als Gesellschaft dem Hass entschlossen entgegenstellen.» Der Täter müsse hart bestraft werden.

Berlin (dpa) - Vizekanzler Olaf Scholz hat sich erschüttert über den tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer im Streit um die Maskenpflicht gezeigt. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen des Mordopfers, teilte der SPD-Kanzlerkandidat am Dienstag auf Twitter mit. „Es erschüttert mich sehr, dass jemand getötet wird, weil er sich und andere schützen wollte“, betonte Scholz. „Wir müssen uns als Gesellschaft dem Hass entschlossen entgegenstellen.“ Der Täter müsse hart bestraft werden.

Ein Mann soll einem Verkäufer in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz am Samstag in den Kopf geschossen haben, weil dieser ihn beim Bierkauf zwei Mal auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.