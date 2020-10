Mertert (dpa/lrs) - Für Unfälle, medizinische Notlagen oder Naturkatastrophen: Luxemburg und Rheinland-Pfalz haben am Montag eine grenzüberschreitende Notfallrettung vereinbart - um in Grenzgemeinden schnelle Hilfe sicherzustellen. «Zeit ist das maßgebliche Kritierium in einem Notfall. Es soll da keine Rolle spielen, ob der luxemburgische oder der rheinland-pfälzische Rettungsdienst kommt», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im luxemburgischen Mertert bei der Unterzeichnung des Abkommens.

Mit der Vereinbarung könnten «Menschen spüren, was sie für einen Mehrwert haben in den Grenzregionen», sagte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel. Mit Blick auf die Corona-Pandemie, die zeitweise zu deutschen Grenzkontrollen nach Luxemburg geführt hatte, sagte er: «Die letzten Wochen waren schwierige Wochen, wo es sehr viel Unverständnis bei den Leuten gab.» Der «Schaden», der entstanden sei, müsse so schnell wie möglich behoben werden. Die Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz bezeichnete er als «sehr vertrauensvoll».

«Lösungen in Europa können nicht darin bestehen, dass wir Grenzen wieder dicht machen. Wir müssen Probleme gemeinsam lösen», sagte auch Dreyer. Mit der seit Samstag geltenden Ausnahme-Regelung, die es Luxemburgern trotz Einstufung als Corona-Risikogebiet erlaubt, aus privaten Gründen für 24 Stunden nach Rheinland-Pfalz einzureisen, sei eine gute Lösung gefunden worden. Diese Regel solle aufrechterhalten bleiben, «dass wir nicht wieder in die Situation kommen werden, dass der kleine Grenzverkehr gestört wird.»

Das Abkommen bezeichnete Dreyer als «wichtigen, ganz bedeutsamen Schritt», das für die Einsätze nun rechtliche Klarheit schaffe. Es regelt die Zusammenarbeit zwischen den Leitstellen und der Rettungs- und Notarztdienste diesseits und jenseits der Grenze. Bislang gab es lediglich ein Rahmenabkommen zwischen Luxemburg und Deutschland zur zivilen Sicherheit aus dem Jahr 1978, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. An einem ähnlichen Abkommen zur Zusammenarbeit der Feuerwehren über Grenzen hinweg wird noch gearbeitet.