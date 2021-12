Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Schnee. Ab Freitagnachmittag kann es in der Westeifel bereits schneien, später zieht der Schnee Richtung Osten weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Zuvor ist es meist wolkig bis stark bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht zu Samstag schneit es zunächst noch etwas, später geht der Niederschlag laut Vorhersage auch im Bergland in Regen über. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte durch Schnee und überfrierenden Regen.

Der Samstag beginnt laut DWD-Prognose trübe. Im Tagesverlauf kann es regnen, in höheren Lagen ist auch Schneeregen möglich. Dazu werden Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad erwartet.

Für die Nacht zu Sonntag erwarten die Meteorologen weiteren leichten Regen oder Schneeregen, im Bergland auch etwas Schnee. Am Sonntag soll es überwiegend trocken bleiben bei Temperaturen bis 6 Grad.