In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden in den kommenden Tagen Schneeschauer, Glätte und Frost erwartet. Am Donnerstag kommt es ab dem Vormittag teils zu kräftigen Schneeschauern mit Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Ab dem Nachmittag sei dann mit auflockernder Bewölkung zu rechnen. Der DWD erwartet einzelne Schneeschauer und in Tieflagen teils Schneeregen oder Regenschauer. Die Höchstwerte liegen bei null bis vier Grad, in Hochlagen bei minus zwei bis plus ein Grad. In der Nacht zum Freitag wird es laut der Vorhersage streckenweise glatt.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Freitag rechnen die Meteorologen erneut mit Glättegefahr. Es wird demnach wechselnd bewölkt und am Nachmittag und Abend gibt es zeitweise Schneeschauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus drei bis plus drei Grad. Kalt bleibt es auch am Samstag bei Höchsttemperaturen zwischen null und plus drei Grad in Tieflagen und minus drei bis null Grad im Bergland. Es wird wechselnd bewölkt und meist trocken. Nachts ist örtlich erneut mit Glättegefahr zu rechnen.

DWD-Vorhersage