Offenbach (dpa/lrs) - Die Niederschläge lassen an den Weihnachtstagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst etwas nach und es wird zum Wochenende hin stürmisch. Am Freitag schauert es örtlich, im Bergland kommt noch Schnee herunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Während es in tiefen Lagen bis zu sechs Grad werden, sind im Bergland maximal drei Grad drin.

Am zweiten Weihnachtstag kann es vor allem am Nachmittag von Westen her regnen, auch dann sind im Bergland noch Schneeflocken möglich. Die Temperaturen ändern sich zunächst kaum. Der Wind aus Südwest frischt zunehmend auf, teils erwartet der DWD starke Böen, vor allem in Kammlagen. Länger anhaltender Regen sagt sich für Sonntag voraus. Zunächst sind im Bergland bis zu 15 Zentimeter Neuschnee denkbar, allerdings steigt die Schneefallgrenze immer weiter. Es kann zu Verwehungen kommen, die Höchstwerte klettern auf sieben Grad. Verbreitet rechnen die Meteorologen mit starken bis stürmischen Böen, in Kammlagen können es schwere Sturmböen sein.