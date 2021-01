Mainz (dpa/lrs) - Die FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt will im Wahlkampf auf persönliche Begegnungen mit den Rheinland-Pfälzern nicht verzichten. Ihre Partei werde wegen der Corona-Pandemie auf «kreative, digitale Formate» setzen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Aber mir ist es ein Anliegen, trotzdem auch Bürgerinnen und Bürger direkt zu treffen.» Sie plane «ganz kleine Begegnungen» und einzelne Gespräche. Vieles werde draußen stattfinden müssen. «Dieses Jahr brauchen wir besonders dicke Winterjacken, Schals und Mützen», sagte die Wirtschafts-Staatssekretärin. Eines sei klar: «Es wird ein Wahlkampf sein, wie wir ihn noch nie erlebt haben.» In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.

Mainz (dpa/lrs) - Die FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt will im Wahlkampf auf persönliche Begegnungen mit den Rheinland-Pfälzern nicht verzichten. Ihre Partei werde wegen der Corona-Pandemie auf „kreative, digitale Formate“ setzen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Aber mir ist es ein Anliegen, trotzdem auch Bürgerinnen und Bürger direkt zu treffen.“ Sie plane „ganz kleine Begegnungen“ und einzelne Gespräche. Vieles werde draußen stattfinden müssen. „Dieses Jahr brauchen wir besonders dicke Winterjacken, Schals und Mützen“, sagte die Wirtschafts-Staatssekretärin. Eines sei klar: „Es wird ein Wahlkampf sein, wie wir ihn noch nie erlebt haben.“ In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.