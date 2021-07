Baden-Baden/Mainz (dpa/lrs) - Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt «mit einem blauen Auge» durch die Corona-Krise gekommen. Gastronomie, Übernachtungsbetriebe, Pensionen, Hotels und Campingplätze seien von den Einschränkungen «extrem hart getroffen» gewesen, sagte die FDP-Politikerin am Dienstag im Sender SWR2. «Deswegen freuen wir uns, dass mit den Lockerungen, die jetzt möglich sind, auch wieder Gäste beherbergt und bewirtschaftet werden können.»

Baden-Baden/Mainz (dpa/lrs) - Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt „mit einem blauen Auge“ durch die Corona-Krise gekommen. Gastronomie, Übernachtungsbetriebe, Pensionen, Hotels und Campingplätze seien von den Einschränkungen „extrem hart getroffen“ gewesen, sagte die FDP-Politikerin am Dienstag im Sender SWR2. „Deswegen freuen wir uns, dass mit den Lockerungen, die jetzt möglich sind, auch wieder Gäste beherbergt und bewirtschaftet werden können.“

In der Krise hätten Bund und Land mit umfangreichen Hilfen gegengesteuert. So seien 50 Millionen Euro im Nachtragshaushalt von Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt worden. „Wir haben damit das Schlimmste abgefedert“, sagte Schmitt. Einige Betriebe hätten den Lockdown auch genutzt und zukunftsweisend investiert. „Das haben wir mit Förderprogrammen sehr stark unterstützt.“ Jetzt gelte es aber, die Weichen so zu stellen, „dass alles auch wieder möglich ist und wir wieder Umsatz ermöglichen“.

© dpa-infocom, dpa:210706-99-282940/2