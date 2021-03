Mainz (dpa) - Jonathan Schmid ist französischer Rekordspieler in der Fußball-Bundesliga geworden. Der 30 Jahre alte Profi des SC Freiburg hat mit seinem 274. Einsatz am Samstag beim FSV Mainz 05 seinen Landsmann Franck Ribery übertroffen, der für Bayern München 273 Partien in der Bundesliga bestritten hatte. Schmid spielte auch für die TSG 1899 Hoffenheim und den FC Augsburg in Liga eins.

