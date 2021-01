Wissen (dpa/lrs) - Vier Männer sind in der Nacht zum Samstag im nördlichen Rheinland-Pfalz in einem Schlauchboot auf der Nister gekentert. Auf dem Nebenfluss der Sieg herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks wegen Hochwassers eine starke Strömung, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Drei Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Vierte blieb unverletzt. Zur Art der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Die Polizei wurde kurz vor Mitternacht vom Anruf eines Anwohners in Wissen (Kreis Altenkirchen) alarmiert. Dieser hörte laute Hilferufe von der hinter seinem Haus fließenden Nister und nahm zunächst an, dass ein Auto in den Fluss gefahren sein könnte. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stießen dann auf das Schlauchboot. Wegen der starken Strömung kenterte das Boot an einer Stromschnelle.

Ein Mann konnte sich an das in Richtung Wissen gelegene Ufer der Nister retten. Die drei anderen Männer retteten sich an das gegenüberliegende Ufer, das sich an einem steilen bewaldeten Berghang befindet. Sie wurden dort von Feuerwehrkräften geborgen. „Das Schlauchboot konnte nicht mehr gesichtet werden“, teilte die Polizei mit, „und befindet sich vermutlich auf dem Weg zum Rhein.“

© dpa-infocom, dpa:210130-99-232086/2