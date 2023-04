Einen Wagen mit auffälliger Fahrweise meldeten Verkehrsteilnehmer laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 22.48 Uhr auf der B39 in Fahrtrichtung Geinsheim. Der Wagen sei sehr langsam immer wieder über die Mittellinie in den Gegenverkehr gefahren und habe trotz guten Sichtbedingungen die Nebelschlussleuchte eingeschaltet, teilten die Zeugen mit. Die Beamten fanden das Fahrzeug an der gemeldeten Adresse vor, die 53-jährige Halterin saß noch auf dem Fahrersitz. Aufgrund von Atemalkoholgeruch forderten die Polizisten die Frau auf, einen Atemalkoholtest abzugeben. Dieser ergab einen Wert von 2,69 Promille. Die 53-Jährige musste zur Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.