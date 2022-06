Attacken auf Geldautomaten bleiben in Deutschland ein Problem. Weil die Täter immer skrupelloser und gefährlicher vorgehen, verstärken auch Fahnder ihre Maßnahmen und erzielten nun wieder einen Erfolg.

Osnabrück (dpa/lni) - Ein internationales Ermittlerteam ist in mehreren Bundesländern und den Niederlanden gegen Geldautomaten-Sprenger vorgegangen. 13 mutmaßliche Täter seien über einen längeren Zeitraum festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die vorerst letzte Festnahme gab es demnach am Dienstag in der Nähe von Helmond in den Niederlanden. Zeitgleich durchsuchten rund 100 Beamte 16 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Nachbarland.

Den Festnahmen sind monatelange verdeckte Ermittlungen vorausgegangen, die von der Zentralen Kriminalinspektion und der Staatsanwaltschaft in Osnabrück koordiniert wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen stehen 17 Mitglieder einer niederländischen Tätergruppierung im dringenden Verdacht, in unterschiedlicher Zusammensetzung insgesamt zwölf Geldautomaten-Sprengungen in Deutschland verübt zu haben - sechs in Rheinland-Pfalz, drei in Nordrhein-Westfalen, zwei in Niedersachsen und eine in Hessen.

Bei der Aktion am Dienstag fanden die Beamten unter anderem mutmaßliche Täterkleidung, gestohlene Kennzeichen und mehrere Handys. In den Niederlanden zogen die Einsatzkräfte zudem ein Auto und ein Motorrad im Wert von etwa 40.000 Euro ein. Den bisherigen Gesamtschaden beziffern die Ermittler auf mehr als vier Million Euro.

Wegen der zunehmend genutzten gefährlichen Festsprengstoffe und des skrupellosen Vorgehens werden diese Taten aus Sicht von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius auch für Unbeteiligte immer gefährlicher. Er habe sich daher auch mit Vertretern der Bankwirtschaft getroffen. „Wir müssen gemeinsam mit ihnen vor allem präventive Maßnahmen intensivieren“, sagte der SPD-Politiker.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza sprach von einer an Wahnsinn grenzenden Kriminalität. „Und wir müssen davon ausgehen, dass diese Kriminellen in ihrer Gier gar nicht mehr so genau wissen, mit welchen gefährlichen Sprengstoffen sie da hantieren - und wie viele Leben sie damit jedes Mal gefährden“, sagte die CDU-Politikerin.

Die Niederländer machen es der Justizministerin zufolge vor, wie man sich sinnvoll vor den Sprengungen schützen kann. Mögliche Maßnahmen sind das nächtliche Abschalten der Geldautomaten oder das Geld nach einer Sprengung unbrauchbar zu machen.

