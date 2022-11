In Kaiserslautern ist es zu gleich zwei Schlägereien gekommen - aufgrund von Zeugenaussagen besteht die Vermutung, dass beide Schlägereien zusammenhängen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstagnachmittag sei zunächst ein Streit zwischen zwei Gruppen ausgebrochen, der handgreiflich geworden sei. Ein 16-Jähriger wurde dabei am Kopf verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die restlichen Beteiligten seien nach der Schlägerei geflohen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Etwa drei Stunden später wurde die Polizei erneut zu einer Schlägerei gerufen. Mehrere Unbekannte haben demnach auf zwei Männer eingeschlagen. Auch dieses Mal seien die Tatverdächtigen zunächst zu Fuß und anschließend in mehreren Autos geflohen.

PM