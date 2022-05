Bei einer Schlägerei zwischen Angehörigen zweier Familien aus Sinzig sind am Samstagabend neun Menschen verletzt worden - darunter drei Polizisten. Worum es bei dem gewalttätigen Streit auf einem Parkplatz am Rheinradweg ging, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Remagen berichtete. Es schwele wohl schon länger ein Konflikt zwischen den beiden Familien. Trotz der Anwesenheit der Polizei habe sich die «massive Schlägerei» entwickelt. Sieben Menschen seien beteiligt gewesen. Nur mit dem Einsatz von Reizstoff sei es den Beamten gelungen, die Beteiligten voneinander zu trennen. Gegen alle werde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sinzig (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220529-99-471727/2