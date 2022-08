Ein Paketzusteller und ein Rollerfahrer haben sich in Kaiserslautern auf der Straße geprügelt. Beide wurden dabei am Montag verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 31 Jahre alte Paketzusteller habe sich über das Verhalten des 20 Jahre alten Rollerfahrers im Verkehr aufgeregt. Die zunächst verbale Auseinandersetzung sei dann eskaliert. Es sei zu Faustschlägen gekommen, selbst ein Motorradhelm sei zum Schlagen eingesetzt worden. Laut Zeugen habe der Rollerfahrer gegen das Paketfahrzeug getreten, wobei ein Sachschaden entstanden sei. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mitteilung Polizei