Mainz (dpa/lrs) - In einem Restaurant in Mainz ist es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Die Gäste seien am Dienstagabend mit Stühlen aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten konnten anschließend aber nur noch einen Mann antreffen. Dieser erzählte, dass ein Streit zwischen Gästen und einer Kellnerin ausgebrochen sei, der sich hochgeschaukelt habe. Als er zum Schlichten eingeschritten sei, hätten die Angreifer ihn teils mit Stühlen attackiert. Die Tatverdächtigen seien mit dem Fahrrad geflohen. Der Mann wurde am Gesicht leicht verletzt. Die Polizei wertet nun die Aufnahmen der Überwachungskamera im Restaurant aus.

