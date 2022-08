In einem Schwimmbad in Bad Hönningen im Landkreis Neuwied hat die Polizei in einen Streit zwischen zwei Männern eingreifen müssen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, soll ein 63-Jähriger am Sonntagnachmittag im Bereich der Umkleidekabinen mit seiner Lebensgefährtin gestritten haben. Ein 31 Jahre alter Mann soll ihn nach den bisherigen Erkenntnissen auf sein Verhalten angesprochen haben, woraufhin ein zunächst verbaler, dann auch handfester Streit zwischen den beiden Männern losging. Das Personal trennte die beiden, bis die Polizei eintraf.

Bad Hönningen (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei