Bad Honnef (dpa/lrs) - Auf dem Rhein bei Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen sind am Freitagmorgen eine Fähre und ein Tankmotorschiff zusammengeprallt. Dabei sollen drei Autos, die auf der Fähre standen, beschädigt worden sein. Zudem sei ein Mensch mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen. Die Ursache für den Zusammenstoß nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz sei noch unklar. Auswirkungen auf den Schiffsverkehr gebe es offenbar nicht. Die Fähre liege noch am Unfallort. Weitere Details blieben zunächst offen.